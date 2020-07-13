МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Производители органической продукции в РФ столкнулись с мошенническими предложениями официальных документов о сертификации, говорится в сообщении Национального органического союза.

"Компании, не имеющие аккредитации, утверждают, что они якобы имеют специальные соглашения с официальными сертификаторами и могут действовать от их имени. И начинают обманывать производителей, берут с них деньги, выдают ложные документы, вводят в заблуждение", — цитирует пресс-служба исполнительного директора союза Олега Мироненко.

Закон устанавливает, что сертифицировать органическое производство может только официально аккредитованная компания-сертификатор. В настоящее время случаи обмана зафиксированы в Краснодарском крае, отмечается в сообщении.

Само предложение органической сертификации, тем более без выезда — уже повод задуматься: входящее обращение и очная проверка — обязательная часть процедуры, приводятся в сообщении слова гендиректора одного из трех официальных сертификаторов — ООО "Органик эксперт" Татьяны Волковой. Кроме ее компании, на рынке есть еще два аккредитованных органа по сертификации — АНО "Российская система качества" и ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", поэтому загрузка очень высокая, отметила она.

"Самый надежный на сегодня способ проверки — зайти на сайт Росакредитации, найти в реестре аккредитованных лиц официальные контакты компании, от имени которой вам предлагают сертификацию, и связаться с ней по указанным официальным контактам", — отмечается в сообщении.

По мнению Волковой, одним из способов борьбы с мошенничеством может также стать размещение на сайте Минсельхоза РФ подробной информации о том, как проверить сертификационный орган, их перечня и официальных контактов, а также разъяснений, как не попасться на уловки мошенников.