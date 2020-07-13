МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") открыла туристические рейсы из Москвы в Геленджик, сообщили в пресс-службе компании.

"Авиакомпания "Россия" и Библио-Глобус 11 июля впервые выполнили туристический рейс по маршруту Москва — Геленджик", — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

"Загрузка первого рейса была близка к 100%. Билеты на эти рейсы доступны в сети туристических агентств в рамках комплексного продукта, который включает авиаперелет, трансфер, проживание в гостинице, а при желании — питание по системе "все включено" и экскурсионное обслуживание", — отмечает авиакомпания.