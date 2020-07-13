МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева не допустить принятия закона об электронных путевках без обсуждения с бизнесом, сообщает пресс-служба АТОР.

Ранее Госдума в первом чтении утвердила поправки, которые обяжут туроператоров использовать информационную систему "Электронная путевка". В частности, туроператор будет обязан внести сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом в личном кабинете в трехдневный срок.

По мнению АТОР, представляющей крупнейших туроператоров страны, ко второму чтению, назначенному на 15 июля, законопроект был переписан заново и представляет собой совершенно новый документ, который должен пройти обсуждение с турбизнесом.

"Ассоциация туроператоров обратилась с официальными письмами к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации, главе партии "Единая Россия", Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить принятия во втором чтении проекта федерального закона о единой информационной системе электронных путевок", — прокомментировали ситуацию в АТОР.

В АТОР полагают, что проект документа, сформированный комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи ко второму чтению, во-первых, коренным образом отличается от законопроекта, принятого в первом чтении, а во-вторых, вносит кардинальные изменения в работу всех туроператоров без исключения.

В Ассоциации утверждают, что законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, был полностью переписан. Так, теперь законопроектом внедряется организация, дублирующая функции объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" и даже, отчасти, Ростуризма.

Эта организация, если следовать законопроекту, в свою очередь, учреждает очередной, третий фонд, в который туроператоры всех сфер деятельности могут принять решение отчислять средства от каждого реализованного тура.

"При этом де-факто новый законопроект предлагает, по сути, финансировать выплаты и эвакуацию туристов в случае банкротств туроператоров по выездному туризму за счет туроператоров сферы внутреннего туризма, чья деятельность является наиболее безрисковой", — уточнили в АТОР.