МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии 2020 года снизилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,984 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 2,14 доллара против 2,44 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 1,7% — до 29,826 миллиарда долларов. Операционная прибыль уменьшилась на 10% — до 4,243 миллиарда долларов.

PepsiCo указывает, что в минувшем полугодии 39% консолидированной выручки пришлось на бизнес за пределами США. "На Бразилию, Канаду, Китай, Мексику, Россию и Великобританию пришлось около 20% нашей консолидированной чистой выручки", — добавляет компания.

По итогам второго квартала чистая прибыль PepsiCo, приходящаяся на акционеров, сократилась на 19,1% — до 1,646 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,18 доллара против 1,44 доллара во втором квартале 2018 года. Выручка компании снизилась на 3%, до 15,945 миллиарда долларов, оказавшись выше прогноза в 15,35 миллиарда. Операционная прибыль снизилась на 15% — до 2,319 миллиарда долларов.

"Несмотря на то, что в результате пандемии COVID-19 мы столкнулись со значительными проблемами и сложностями, наш бизнес показал себя относительно хорошо в течение квартала", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Рамона Лагуарты (Ramon Laguarta).

Компания указывает, что объем продаж снеков в России в минувшем квартале вырос на 1-3%, а напитков — снизился на 4-6%.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве.