МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Шотландский виски Johnnie Walker, начиная с 2021 года, станет доступным для потребителей в экологически чистых бумажных бутылках, произведенных без использования пластика, сообщила компания Diageo, владелец знаменитого бренда.

"Diageo создала первую в мире бумажную бутылку для крепких спиртных напитков, на 100% лишенную пластика и произведенную полностью из возобновляемых источников древесины. Эта бутылка с шотландским виски Johnnie Walker появится в продаже в начале 2021 года", — говорится в заявлении производителя.

Бутылка была разработана стартапом Pulpex, запущенным Diageo для исследования новаторских упаковочных технологий. Учитывая экологическую актуальность проекта, Pulpex создаст партнерский консорциум, который, помимо Diageo, объединит компании Unilever и PepsiCo. Предполагается, что эти производители в 2021 году также начнут разливать некоторые из своих напитков в бутылки из бумаги.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира расположена в Лондоне. Diageo владеет такими брендами как Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, J&B, Captain Morgan, Cuervo, Tanquarey, Crown Royal, а также вина Beaulieu Vineyard и Sterling Vineyards. Продукция компании реализуется в 180 странах мира. Акции Diageo котируются на Нью-Йоркской и Лондонской фондовых биржах.