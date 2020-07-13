СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — ПРАЙМ. Сеть глэмпингов построят в России, первые два проекта будут реализованы в Крыму и Подмосковье, сообщил руководитель фестиваля экстремальных видов спорта Extreme Крым 2020 Константин Выдыш.

Традиционный фестиваль Extreme Крым 2020 стартовал на мысе Тарханкут на западном побережье Крыма в понедельник и продлится до 31 июля.

Слово "глэмпинг" образовалось от сочетания английских слов glamorous camping – гламурный кемпинг. Представляет собой отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. Понятие впервые появилось в Великобритании около 15 лет назад.

"По итогам договоренностей сторонами заключено соглашение о совместной деятельности, в рамках которого будет создана новая сеть глэмпинг-клубов на территории всей страны. Пилотными проектами станет возведение двух объектов на территории Мыса Тарханкут в Крыму и в Подмосковье уже в ближайшее время", — сказал журналистам Выдыш.

Соглашение о строительстве сети глэмпингов заключено в рамках бизнес-форума "Бизнес Camp". Соглашение подписано между компаниями "Экспедиция" и "Extreme Крым".