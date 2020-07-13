МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов России обсуждает распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде.

"Мы экспериментируем с покупкой жилья на вторичном рынке в частности дальневосточной ипотеки, где только в крупных городах есть значимое первичное строительство. Это Якутск, Хабаровск, Владивосток. В других городах нет такого строительства, поэтому сейчас мы обсуждаем возможность того, чтобы дальневосточную ипотеку все-таки распространить, в том числе на вторичное жилье", — рассказал Моисеев.

При этом он подчеркнул, что Минфин не рассматривает распространения на вторичный рынок действие льготной ипотеки под 6,5% на жилье в новостройках. Он напомнил, что эта программа закончится 1 ноября.