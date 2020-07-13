АНКАРА, 13 июл — ПРАЙМ. Турецкий национальный авиаперевозчик Тurkish Airlines заявил о желании возобновить авиасообщение с шестью городами РФ 1 августа.

Ранее МВД Турции заявляло о готовности возобновить полеты в РФ 15 июля. Позже замглавы Минтранса РФ Юрий Цветков сообщил, что министерство не готово обсуждать это предложение Анкары, поскольку открытие границ является прерогативой кабмина.

Как следует из распространенного авиакомпанией письменного заявления, с 1 августа Тurkish Airlines собирается совершать 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа — пять рейсов в неделю в Петербург, с 3 августа – три рейса в Казань и четыре рейса в Ростов, с 5 августа – по три рейса в Краснодар и Сочи.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.