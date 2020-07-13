МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ипотека в России в период пандемии замедлилась, но уже начала возвращаться к росту, при этом почти половина всех ипотечных кредитов выдано по госпрограмме ипотеки под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Ипотека замедлилась в период пандемии, как и остальные виды кредитования, но возвращается к росту, и благодаря, с одной стороны, в целом снижению, общему снижению процентных ставок и регуляторным послаблениям — мы приняли специальные меры по ипотеке. С другой стороны, конечно, государственной программе льготной ипотеки, по которой в июне было выдано кредитов более чем на 100 миллиардов рублей", — сказала она, выступая в Совете Федерации.

Набиуллина добавила, что на данную льготную программу сейчас приходится около половины всех новых выдач ипотеки.

По данным ЦБ, розничные кредиты в июне выросли на 1% после роста в 0,2% в мае. "Суммарно за первую половину 2020 года кредиты гражданам увеличились на 4,1%. Это сильно ниже, чем в первом полугодии прошлого года — тогда было 9,7%", — указала Набиуллина.