РИГА, 13 июл — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании airBaltic, летевший из Риги в Амстердам, в понедельник столкнулся с птицей и совершил экстренную посадку в аэропорту Риги, говорится в пресс-релизе компании airBaltic.

"Вскоре после взлета самолет столкнулся с птицей. Согласно стандартным процедурам, Airbus A200-300 вернули обратно в аэропорт "Рига", где самолет прошел техпроверку", — сказано в сообщении.

Авиакомпания airBaltic приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.