Вылетевший из Риги рейс airBaltic столкнулся с птицей и совершил экстренную посадку
РИГА, 13 июл — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании airBaltic, летевший из Риги в Амстердам, в понедельник столкнулся с птицей и совершил экстренную посадку в аэропорту Риги, говорится в пресс-релизе компании airBaltic.
"Вскоре после взлета самолет столкнулся с птицей. Согласно стандартным процедурам, Airbus A200-300 вернули обратно в аэропорт "Рига", где самолет прошел техпроверку", — сказано в сообщении.
Авиакомпания airBaltic приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.
https://1prime.ru/business/20200713/831765780.html