МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Стоимость акций фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech на американских биржах подскочила на 5% и 16% соответственно на фоне новостей об их вакцине против COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.38 мск акции американской Pfizer дорожали на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) на 5,08%, до 35,55 доллара, а немецкой BioNTech на NASDAQ — на 16,2%, до 81,76 доллара.

Ранее компании в совместном заявлении сообщили о том, что две их экспериментальные вакцины против коронавируса получили статус ускоренного рассмотрения от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.