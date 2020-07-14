МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлоту" госгарантий по кредитам на 70 миллиардов рублей, об этом он сообщил на встрече с главой перевозчика Виталием Савельевым.

"Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей", — заявил Мишустин.