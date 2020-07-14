ВЕНА, 14 июл — ПРАЙМ. Власти Австрии продлили c 15 до 31 июля запрет регулярного пассажирского авиасообщения с рядом стран, включая Россию, из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

Австрия приостановила авиасообщение с Россией с 17 марта.

Продление запрета также распространяется на рейсы из Украины, Белоруссии, Китая, Ирана, Швеции, Великобритании, Португалии. С четверга, 16 июля, список расширится и будет включать все страны Западных Балкан, Болгарию, Румынию, Молдавию и Египет. На итальянскую Ломбардию запрет больше распространяться не будет.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский ранее выразил надежду, что в июле — начале августа можно рассчитывать на возобновление авиасообщения между Россией и Австрией.