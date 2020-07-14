МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Ситуация на рынке авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом непростая, и, в том числе крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" несет значительные издержки, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

"У нас непростая ситуация сложилась на рынке авиаперевозчиков, и, собственно говоря, "Аэрофлот", как ключевой авиаперевозчик страны, конечно, в ситуации с коронавирусом несет значительные издержки", — заявил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Глава правительства констатировал, что значительно сократилось количество внутренних перевозок и фактически остановились международные. Это, в том числе повлияло на доходы компании и ее работу. При этом Мишустин напомнил, что для поддержки отрасли был принят целый ряд мер господдержки.