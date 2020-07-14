МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что необходимо обозначить дату возобновления международных авиаперевозок, иначе можно потерять рынок, а также озвучил мнение Международной ассоциации воздушного транспорта (IATА) об отмене нормы о двухнедельной изоляции по прибытии. Премьер ответил: российские власти в этой сфере будут исходить из требований Роспотребнадзора. Глава "Аэрофлота": российская авиаотрасль восстановится быстрее мировой

"Сейчас начинают летать. Летают очень интенсивно. Допустим, компания Air France открыла сегодня 57 маршрутов в 35 стран мира. Мы можем – все авиакомпании России, в том числе и группа "Аэрофлот". Если мы не обозначим дату, когда мы можем это сделать, надо же билеты продавать, мы можем просто потерять исторические слоты", — сказал Савельев.

"Посмотрите, международная сеть, допустим Qatar Airways, пятизвездочная компания, наш конкурент по Азии. Мы их оттеснили в Китае — мы семь лет боролись с ними за право быть лучшим транзитером из Китая в Европу, мы их победили. В последние три года "Аэрофлот" признавался лучшей зарубежной авиакомпанией в Китае. Мы их отжали, мы их оттеснили. Сейчас мы можем это потерять, потому что они уже начинают реально летать. Они сегодня осваивают 89 маршрутов в 49 странах. И так далее", — продолжил топ-менеджер.

"Я могу здесь по каждой компании, включая "Белавиа", включая все остальные компании, сказать: начинается массовый разлет по Европе. Поэтому, Михаил Владимирович, я отдельно Вам подготовил предложения. Если позволите, потом более подробно их обсудим", — подытожил глава "Аэрофлота".

Также он рассказал о позиции IATА: "Их рекомендации и просьбы ко всем правительствам (я к Вам обращаюсь также): надо норму двухнедельной изоляции каким-то образом на что-то менять. Это обращение ко всем странам. Европа сейчас это отменяет. Потому что можно все что угодно делать — мы выполняем все требования Роспотребнадзора: и предполетной подготовки, и в самолете во время полета, – но двухнедельный карантин реально отпугивает наших туристов и отпугивает пассажиров. И это касается всех авиакомпаний. Поэтому это одна из тем, которую IATA просила обсудить со всеми регуляторами".

"Наверное, IATA нужно в первую очередь поговорить со Всемирной организацией здравоохранения. И понимать, что поскольку эпидемиологическая ситуация в странах разная, то IATA не может быть таким рекомендателем всем странам – сделать это одномоментно. Это все зависит от того, как страны оценивают эпидемиологическую ситуацию. Это и ВОЗ говорит. Поэтому мы будем исходить, конечно, из ситуации в этой области — следовать требованиям Роспотребнадзора", — отреагировал Мишустин.