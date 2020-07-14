РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — ПРАЙМ. Пассажирский терминал аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону эвакуировали во вторник после сообщения о "минировании", заявил РИА Новости представитель аэропорта.

"По электронной почте поступило сообщение о "минировании". Аэровокзальный комплекс эвакуирован", — сказал он.

На месте работают кинологи.

Кроме того, анонимное сообщение о "минировании" аэропорта и самолетов поступило в "Пулково" в Петербурге, задержаны несколько рейсов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Воздушных ворот Северной столицы".

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" воздушных судов и терминала. Сейчас силовые службы проводят все необходимые процедуры. Из-за этого могут быть задержки на вылет", — сказал собеседник агентства.

По данным онлайн табло "Пулково", на данный момент задержаны пять рейсов: два в Москву, а также в Калининград, Вологду и Краснодар.