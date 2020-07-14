МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В категорию товаров, которые могут пройти официальную декларацию только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), вместе с приборами для нагревания табака попали пульты дистанционного управления, в том числе — для телевизоров.Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК главе Минфина Антону Силуанову.

Отмечается, что, в отличие от декларации алкоголя или табака, пульты не являются подакцизными товарами.

Производители электроники опасаются, что из-за такого рода декларации будет приостановлена работа российских заводов, на которых идет сборка электроники: почти все пульты завозятся из-за рубежа.

Приказ Минфина, который регламентирует компетенции таможенных органов, вступил в силу 2 июля. Согласно документу, подакцизные товары должны оформляться только через ЦАТ при помощи специальных кодов. Под один код вместе с пультами для телевизоров попали устройства для нагревания табака (электронные сигареты). По этой причине сейчас невозможно оформить ввоз пультов в Россию ни на ЦАТ — так как они не облагаются акцизом — ни на обычной таможне.

Раньше сотрудники таможни при регистрации могли руководствоваться и товарными кодами, и описанием товара.

Из-за проблем с таможней может приостановиться работа российских заводов, на которых идет сборка электроники, в том числе телевизоров, опасается представитель РАТЭК.

В настоящее время в России собирают около 90% товаров, которые продаются на внутреннем рынке страны, но почти все пульты для этих товаров завозят из-за границы.

Представитель Минфина заявил, что товары, которые должны проходить через ЦАТ, указаны в отдельном положении приказа, и пультов дистанционного управления там нет. По его словам, Федеральная таможенная служба направила ЦАТ разъяснения.