МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России планирует возбудить дело за продажу экспресс-тестов на коронавирус населению в торговых сетях, тестирование на COVID-19 должны проводить специалисты, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Мы получили разъяснение Роспотребнадзора и Росздравнадзора, что использовать тест-системы против COVID-19 могут только квалифицированные медицинские работники, имеющие соответствующие лицензии. Это значит, что продажа гражданам экспресс-тестов в торговых сетях является нарушением законодательства… Мы готовим соответствующее антимонопольное дело, которое будет в ближайшее время возбуждено, расследовано и виновные понесут за это наказание", — сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".

Артемьев также отметил, что недостатка экспресс-тестов в России не наблюдается.

"Понятно, что люди, не имеющие соответствующей медицинской квалификации, могут в состоянии тревоги совершить трагическую ошибку и нанести вред своему здоровью и здоровью близких. Поэтому призываю всех граждан делать экспресс-тесты в соответствующих медучреждениях. Слава богу, и в Москве, и по всей России их достаточно", — подчеркнул он.

По состоянию на 14 июля экспресс-тесты на антитела к коронавирусу можно найти в продаже на сайтах российских аптек и маркетплейсов, цены варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.