МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток постепенно растет, но авиаперевозки остаются убыточными, сообщили в пресс-службе авиакомпании S7 со ссылкой на заместителя генерального директора по стратегии S7 Group Григория Давыдова.

"Несмотря на то, что пассажиропоток постепенно растет, экономика перевозок остается убыточной. В условиях закрытых границ на рынке внутренних перевозок образовался значительный избыток емкостей, и авиакомпании вынуждены снижать средний тариф из-за острой конкурентной ситуации. Таким образом, перевозчики лишены возможности заработать в высокий для авиации сезон", — приводятся в сообщении слова Давыдова.

Пресс-служба отмечает, что в течение трех месяцев S7 Airlines является лидером по пассажирским перевозкам по России. В июне авиакомпании удалось сократить падение объемов пассажиропотока на внутренних линиях до 45% относительно 2019 года.

"В июне S7 Airlines восстановила полеты по всем направлениям своей внутрироссийской маршрутной сети, а также открыла новые рейсы: из Москвы в Геленджик и Ульяновск, из Новосибирска в Оренбург и Волгоград, из Иркутска в Сочи, Симферополь и Южно-Сахалинск", — говорится в сообщении.

"Снятие карантинных ограничений по всей стране привело к существенному росту спроса на перелеты. В июне на собственных рейсах по России S7 Airlines перевезла 677 141 пассажира, что соответствует примерно половине объемов июня прошлого года", — отмечает пресс-служба.