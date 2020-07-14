МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Канадская биофармацевтическая компания Medicago начинает первую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса на растительной основе, говорится в сообщении компании.

"Мы воодушевлены тем, что наш кандидат на вакцину от COVID-19 вступил в первую стадию испытаний, и мы с нетерпением ждем результатов по безопасности и иммуногенности (вакцины на растительной основе) в октябре", — заявила исполнительный вице-президент по научным и медицинским вопросам Натали Лэндри.

Первая стадия клинических испытаний заключается в случайном наблюдении за 180 здоровыми добровольцами, мужчинами и женщинами в возрасте от 18 до 55 лет. В ходе проверки вакцины будет оценена приемлемая дозировка самой вакцины на растительной основе и в комбинации с вспомогательным стимулирующим веществом.

Сообщается, что вторую стадию клинических испытаний растительной вакцины Medicago планируется начать в октябре. По оценке биофармацевтической компании, к концу 2021 года Medicago будет иметь возможность производить приблизительно 100 миллионов вакцин. К 2023 году компания планирует построить крупное предприятие в Квебеке, которое, по оценке Medicago, будет способно производить до миллиарда экземпляров растительных вакцин в год.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.