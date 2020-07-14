С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — ПРАЙМ. Крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air планирует запустить в декабре 2020 года авиарейсы из Санкт-Петербурга в итальянские города Бергамо, Болонья, Венеция, Турин, в марте 2021 года – в город Катания, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

"Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air в декабре 2020 года разместит второй самолет Airbus A320 на операционной базе в аэропорту Пулково. Вместе с расширением парка воздушных судов в Санкт-Петербурге авиакомпания в декабре 2020 года и марте 2021 года запустит новые рейсы из Пулково в итальянские города Бергамо, Болонья, Венеция, Катания и Турин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы станут новинками расписания аэропорта Петербурга и будут выполняться в рамках режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства.

"Мы рады укреплению позиций Wizz Air в Санкт-Петербурге. Авиакомпания добавит еще 5 новых городов в географию полетов из Пулково, что, несомненно, сделает путешествия из Санкт-Петербурга еще более доступными и комфортными. Заявленные итальянские города станут новинками расписания аэропорта северной столицы", — отметил генеральный директор ООО "Воздушные ворота северной столицы" Леонид Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее Wizz Air анонсировала запуск новых рейсов по седьмой свободе воздуха из Пулково в Братиславу (Словакия), Бухарест (Румыния), Вильнюс (Литва), Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Софию (Болгария), Стокгольм (Швеция) и на Мальту. В июне 2020 года авиакомпания объявила об открытии в Пулково первой операционной базы в России.

По итогам 2019 года авиакомпания Wizz Air обслужила в Пулково более 111,1 тысячи пассажиров, что на 59,4% больше показателя 2018 года. До приостановки международного авиасообщения в связи с пандемией COVID-19 перевозчик ежедневно выполнял прямые регулярные перелеты из Петербурга в Будапешт (Венгрия) и Лондон (аэропорт Лутон, Великобритания).

Аэропорт Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором Пулково с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

Пулково является первым и единственным российским аэропортом, где действует режим снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства. Режим введен 1 января 2020 года и позволяет авиакомпании совершать полеты между двумя иностранными государствами без посадки в стране своей регистрации.