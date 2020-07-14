ЛОНДОН, 14 июл — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Акционеры британской Virgin Atlantic договорились с инвесторами и кредиторами о привлечении финансирования для авиакомпании, пострадавшей из-за коронавирусного кризиса. В рамках плана спасения будет привлечено около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, говорится в заявлении авиаперевозчика.

Ожидается, что акционеры авиакомпании Virgin Group и Delta, а также новый привлеченный инвестор – американский хеджфонд Davidson Kempner Capital Management окажут Virgin Atlantic финансовую поддержку, благодаря которой авиакомпания в 2022 году может вернуться к прибыльности.

"В результате рекапитализации будет получен пакет рефинансирования на сумму около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов в течение следующих 18 месяцев в дополнение к уже принятым мерам помощи, включая экономию средств в размере около 280 миллионов фунтов стерлингов в год и 880 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет", — говорится в заявлении авиакомпании.

Планируется, что акционеры предоставят около 600 миллионов фунтов, включая инвестиции на 200 миллионов фунтов стерлингов. Новый инвестор Davidson Kempner Capital Management предоставит гарантированное финансирование на сумму 170 миллионов фунтов стерлингов.

Кредиторы дадут отсрочку по кредитам более чем на 450 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что план реструктуризации и рекапитализации вступит в силу в конце августа.

Virgin Atlantic, сократившая 3,55 тысячи сотрудников из-за кризиса, вызванного COVID-19, планирует возобновить авиарейсы с 20 июля.

Virgin Atlantic была основана в 1984 году, 49% акций принадлежит американской авиакомпании Delta Air Lines. В 2019 году компания перевезла 5,4 миллиона пассажиров.

Штат сотрудников Virgin Atlantic и дочерней туристической компании Virgin Atlantic Holidays насчитывает около 6,5 тысячи человек.