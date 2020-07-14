МИНСК, 14 июл — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что на переговорах в Москве обсудил со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным вопрос о возобновлении транспортного сообщения между странами, в ходе встречи стало известно, что РФ планирует восстановить его в ближайшие дни.

Мишустин во вторник в Москве провел встречу с Головченко, совершившим свой первый визит в РФ после назначения на пост главы белорусского правительства.

"Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь", — сказал Головченко, комментируя итоги встречи со своим российским коллегой и вопрос о снятии всех ограничений на пересечение границы между странами, которые ранее были введены из-за COVID-19. Заявление для СМИ белорусского премьера распространила его пресс-служба.

Премьер Белоруссии отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков, "просят подождать официального решения".

"Мы этот вопрос обсуждали", — подчеркнул глава белорусского правительства.

В связи с пандемией COVID-19 соседи Белоруссии, включая РФ, ограничили передвижение граждан и въезд иностранцев. Свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта. Белоруссия не накладывала ограничения на передвижение граждан, борясь с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Однако для прибывающих в республику из государств, где есть случаи COVID-19, действует 14-дневный карантин.

Белорусский посол в России Владимир Семашко ранее высказал мнение, что российская сторона отменит ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа. Председатель нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии Владимир Андрейченко 7 июля заявил, что необходимо скорее полностью восстановить полноценное автомобильное, авиа- и железнодорожное сообщение и свободное передвижение граждан через белорусско-российскую границу.

НЕФТЬ И КРЕДИТ

Кроме того, главы правительств подписали три международных документа, два из которых касаются изменении условий российского кредита на строительство БелАЭС, еще один регулирует условия поставок Минску российской нефти.

"Да, мы сегодня подписали три международных документа. В принципе, до последнего дня было не очень понятно точное количество, на которое мы выйдем. Но, тем не менее, задача максимум выполнена. Сегодня подписаны… два протокола к межправительственному соглашению о сооружении атомной станции и отдельное соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей, в частности, нефти в республику Беларусь", — заявил Головченко в Москве по итогам переговоров с Мишустиным. Видеозапись заявления Головченко разместила в Facebook пресс-служба Совмина.

По словам белорусского премьера, все эти соглашения соответствуют интересам Белоруссии, являются для нее "очень выгодными". "Могу сказать, что только по строительству атомной станции республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов, это российское решение, которое очень выгодно нашей стране", — заявил Головченко.

Отвечая на уточняющий вопрос о поставках российской нефти Минску, премьер отметил, что "этот вопрос относится больше к коммерческим". По его словам, речь идет о "техническом соглашении, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей" в Белоруссию.

Головченко и Мишустин 26 июня провели телефонный разговор, во время которого, по данным пресс-службы белорусского правительства, отметили положительную динамику реализации раннее достигнутых договоренностей, в том числе по изменению условий российского кредита на возведение БелАЭС. Было отмечено, что все необходимые решения приняты и в настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры. В середине мая замглавы минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС и понимание с российской стороны есть, а документы пока проходят согласование.

Ранее правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение 2011 года о предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства АЭС. Согласно проекту протокола, предполагается продление периода использования кредита на два года — до конца 2022-го. Кроме того, устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых, а также переносится дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го.