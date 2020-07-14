МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Правительство утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров, предусматривающую увеличение доли российских товаров на рынке РФ с 29% в 2019 году до 35% в 2024 году, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию индустрии детских товаров на 2020-2024 года", — говорится в документе. План мероприятий создан для того, чтобы обеспечить детей и семьи с детьми качественными и доступными товарами, развивать индустрию детских товаров и экспорт, уточняется в нем.

Дорожная карта предусматривает увеличения доли российских детских товаров с 29% в 2019 году до 35% в 2024 году. Объем экспорта при этом должен вырасти с 524,8 миллиона долларов в 2019 году до 743 миллионов долларов в 2024 году. Экспорт детского питания должен увеличиться со 116,5 миллиона долларов в 2019 году до 131 миллиона долларов в 2024 году.

Для реализации плана предлагаются мероприятия по развитию классификации и статистического учета производства и обращения товаров, по стимулированию спроса на отечественные товары для детей, по повышению безопасности и качества товаров для детей, по кадровому обеспечению промышленного роста в индустрии детских товаров, по поддержке экспорта.

В частности, кабмин просит подготовить предложения по расширению перечня товаров для детей, подлежащих маркировке средствами идентификации. Соответствующий доклад Минпромторг, Минсельхоз, ФТС, ФНС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор должны будут предоставить в четвертом квартале 2021 года.

Российский экспортный центр и Минпромторг в свою очередь должны будут подготовить к первому кварталу 2021 года доклад о возможностях развития экспорта детских товаров, включая подгузники, одежду, игры и игрушки, мебель в страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки, в том числе с использованием российской промышленной зоны в Египте.