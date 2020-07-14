МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Минфин урегулировал вопрос таможенного оформления импортируемых в РФ пультов дистанционного управления для телевизоров и других устройств, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась с письмом к министру финансов Антону Силуанову с просьбой устранить правовую неопределенность, вызванную новым приказом Минфина, которая создала препятствия для импорта пультов дистанционного управления для бытовой техники.

Согласно приказу, в перечне товаров под кодом "Устройство для нагревания табака, представляющее собой электронное устройство, используемое для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем, путем нагревания табака без его горения или тления" оказались также пульты дистанционного управления для бытовой техники, контроллеры кондиционеров и другие товары, не являющиеся подакцизными.

Данное обстоятельство позволяет Центральной акцизной таможне при подаче деклараций на такие товары отказывать в их регистрации, в случае подачи декларации в другой таможенный орган также последует отказ, отмечалось в письме.

"В первые дни применения приказа возникло недопонимание таможенными органами и участниками ВЭД норм приказа. Сейчас данная проблема снята, выпуск товаров, классифицируемых кодом 8543 70 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС, а также другими кодами из 3 приложения к приказу, производится ЦАТ в штатном режиме", — говорится в сообщении Минфина.