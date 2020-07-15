МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание запланированных вывозных рейсов в Россию до 30 июля.

На 15 июля 2020 планируются рейсы Гуанчжоу — Москва, Ош — Москва. 16 июля ожидаются перелеты Пхукет — Москва, Бангкок — Москва, Ташкент — Москва, Бишкек — Новосибирск. 17 июля запланированы рейсы Аликанте — Москва, Душанбе — Жуковский, Ереван — Сочи.

На 18 июля планируются рейсы Прага — Москва, Ош — Новосибирск, Сеул— Владивосток, Белград — Москва, Париж — Москва, Франкфурт-на-Майне — Москва. 19 июля ожидаются рейсы Дубай — Москва, Ереван — Екатеринбург, Ташкент — Владивосток, Нью-Йорк — Москва. 20 июля россияне смогут вернуться из Еревана в Ростов-на-Дону.

На 22 июля планируются рейсы Душанбе — Жуковский, Душанбе — Санкт-Петербург. 24 июля должны состояться перелеты Аликанте — Москва, Душанбе — Москва. 25 июля ожидаются рейсы Дубай — Москва, Ницца — Москва, Сеул — Владивосток. 30 июля планируется рейс Душанбе — Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.