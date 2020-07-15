МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. "Аэрофлот" в ближайшие годы отдаст своей "дочке" "Победе" 50 собственных самолетов Boeing 737-800, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух сотрудников "Аэрофлота".

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев ранее представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 году "Аэрофлот" с "дочками" выйдет на пассажиропоток 130 миллионов человек, в том числе 55-65 миллионов из них будет перевозить его лоукостер "Победа". В 2019 году "Победа" перевезла 10,3 миллиона человек, в ее парке 30 среднемагистральных самолетов Boeing 737-800. По новой стратегии флот лоукостера к 2028 году вырастет до 170 судов, рассказал Савельев премьеру.

"Основным источником лайнеров для "Победы" в ближайшие годы будет сам "Аэрофлот": он отдаст "дочке" все 50 собственных самолетов Boeing 737-800", — пишет газета. "До пандемии китайского коронавируса на мировом рынке образовался острый дефицит среднемагистральных судов, ставки лизинга на Boeing 737-800 сильно выросли — взять самолеты "Победе" для дальнейшего роста стало негде. Поэтому идея взять самолеты у самого "Аэрофлота" обсуждалась еще до эпидемии", — ссылается издание на источники.

Альтернативой было наращивать флот лоукостера за счет конкурирующей модели — Airbus 320 neo. Но поставки крупной партии новых А320 neo пришлось бы ждать несколько лет плюс для бизнес-модели лоукостера важен монопарк — не надо тратиться на техническую службу для второй модели, все экипажи взаимозаменяемы, объяснил один из собеседников газеты.

Принципиальное решение принято, нужно еще корпоративное одобрение совета директоров "Аэрофлота", отмечает издание. По словам источников, передача всех 50 лайнеров лоукостеру займет примерно два года, так как вводить дополнительные суда в расписание надо постепенно. Начнется передача, скорее всего, только в следующем году, ведь сначала надо переоборудовать салоны, добавляет газета. Для группы "Аэрофлот" это серьезный инвестпроект, подчеркивают собеседники газеты.

Что касается остальных из обозначенных в стратегии 170 судов, у "Победы" есть еще твердый заказ на 20 Boeing 737 Max, которые она должна была получить в 2019-2021 годах. Однако полеты этой модели запрещены, а сроки поставок сорваны по вине производителя, таким образом, "Победа" может отказаться от контракта без штрафных санкций. Группа еще не решила, брать лоукостеру эти 20 Мах или отказаться, заявили изданию два сотрудника "Аэрофлота".