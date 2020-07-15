МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Новым генеральным директором одного из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России Global Ports назначен топ-менеджер компаний группы Альберт Лихолёт, сообщила компания.

Global Ports в конце июня сообщал, что Владимир Бычков, занимавший должность гендиректора, покинет свой пост с 15 июля, и совет директоров начинает выбор преемника. Представитель компании пояснял РИА Новости, что Бычков уходит по личным причинам.

"Global Ports Investments PLC… сообщает о том, что с 16 июля 2020 года совет директоров назначает генеральным директором группы Альберта Лихолёта, который в настоящее время занимает должность управляющего директора АО "Петролеспорт" и АО "Первый контейнерный терминал". Альберт Лихолёт также продолжит исполнять свои текущие обязанности в качестве руководителя терминалов", — говорится в сообщении в среду.

Лихолёт стал управляющим директором "Петролеспорта" в августе 2018 года, "Первого контейнерного терминала" — в мае 2019 года. До прихода в Global Ports в течение 7 лет занимал должность генерального директора "Новорослесэкспорта" (НЛЭ), контейнерного терминала группы НМТП на северо-восточном побережье Черного моря.

Карьеру в портовой индустрии начинал в 2002 году с должности инспектора по зерну в Control Union, работал на морских терминалах в городах Новороссийск и Темрюк, а также в порту Кавказ. Присоединился к НЛЭ в 2003 году в качестве координатора по развитию причалов, занимал ряд руководящих должностей. В период работы Лихолёта в НЛЭ компания была преобразована в современный контейнерный терминал, при этом продолжала обработку навалочных и генеральных грузов. Лихолёт окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности "Экономика и управление на предприятиях".

Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Группе "Дело" Сергея Шишкарева принадлежит 30,75% акций Global Ports, еще 30,75% — у APM Terminals B.V; free float составляет 20,5% акций (в виде GDR на Лондонской фондовой бирже).