МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Samsung, Nike и другими) начал сотрудничество с китайским производителем электроники Xiaomi, планирует открыть в России до 60 его монобрендовых магазинов, говорится в сообщении ритейлера.

"Inventive Retail Group планирует открыть до 60 магазинов Xiaomi в России. Это будут магазины в торговых центрах с наиболее выгодными для бренда расположением", — говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал магазинов Xiaomi прошел обучение и тренинги в учебных центрах Xiaomi и профессионально подготовлен для предоставления консультаций покупателям сети.

Первый магазин Xiaomi группы компаний Inventive Retail Group откроется 22 июля в Москве в ТРЦ FORT Отрадное (бывший "Золотой Вавилон Отрадное"). Площадь магазина — 75 квадратных метров. В магазине представлены смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства (часы и браслеты), а также различные аксессуары бренда Xiaomi.

Компания Xiaomi начала свою деятельность в 2010 году с разработки Android-прошивки MIUI для смартфонов. На данный момент компания выпускает широкий ряд моделей смартфонов, телевизоров, фитнес-браслетов, внешних аккумуляторов и других устройств.

Inventive Retail Group (входит в группу компаний "Ланит") развивает сети монобрендовых магазинов ведущих производителей компьютеров‚ телефонов и электроники (Apple‚ Samsung, Sony), детских развивающих игр (Lego) и спортивных товаров (Nike), а также Street Beat (мультибрендовые магазины кроссовок и кед). Продажи Inventive Retail Group в 2019 году выросли на 17% и составили 78 миллиардов рублей с НДС.