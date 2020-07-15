МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Акционеры ГК "Пионер" 14 июля приняли решение назначить генеральным директором группы сооснователя компании Леонида Максимова, говорится в сообщении девелопера.

"К исполнению обязанностей он приступит сегодня, 15 июля", — отмечается в нем.

Максимов – один из основателей ГК "Пионер". С момента создания компании в 2001 году в партнерстве с Андреем Грудиным он принимал участие не только в стратегическом, но и в операционном управлении группой. Максимов возглавлял совет директоров ГК "Пионер", в 2019 году занимал пост генерального директора, в то время как Грудин в должности председателя Клуба инвесторов Москвы сосредоточился на вопросах деятельности объединения и улучшения бизнес-климата, добавляется в релизе.

ГК "Пионер" основана в 2001 году на паритетных началах Андреем Грудиным и Леонидом Максимовым, она строит объекты жилого и коммерческого назначения на территории Москвы и Санкт-Петербурга. 27 июня тело Грудина обнаружили в личном кабинете в офисе на улице Малой Пироговской в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой. Рядом с Грудиным была записка с просьбой никого не винить в его смерти. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что по данным его жены, Грудин в последнее время находился в депрессии. В компании опровергли связь смерти гендиректора с финансовым состоянием компании.