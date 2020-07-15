МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Сбербанк видит высокий спрос россиян на регистрацию в его сервисе для самозанятых — сегодня зарегистрировано 135 тысяч самозанятых, в целом оценивает их количество в стране в 15 миллионов человек, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

"Как вы знаете, с 1 июля этот налоговый режим был распространён практически на всю страну. Мы видим высокий потенциал этого сегмента, оцениваем его в 15 миллионов человек. Мы фиксируем очень большой интерес клиентов к регистрации в качестве самозанятого, особенно в регионах России. На сегодняшний день с помощью сервиса Сбербанка "Своё дело" зарегистрировано 135 тысяч самозанятых, 2/3 самозанятых страны обслуживаются в Сбербанке", — сказал он журналистам.

Попов также отметил стабильный спрос самозанятых на ипотеку в банке, особенно с учетом действия антикризисной государственной программы с пониженной ставкой.

"В целом с начала года мы получили почти 2,5 тысячи заявок на сумму 4,7 миллиарда рублей. Всего ипотеку получили почти 7 тысяч самозанятых, зарегистрированных в Сбербанке с помощью сервиса "Своё дело", — указал зампред правления кредитной организации.

Все российские регионы с 1 июля получили право ввести на своей территории специальный режим для самозанятых. Получение статуса плательщика налога на профессиональный доход позволяет гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками: им не нужно лично посещать налоговые органы и подавать отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима составляет 4% при работе с физическими и 6% при работе с юридическими лицами. Режимом могут воспользоваться предприниматели, которые не имеют наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.