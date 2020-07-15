МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Финансовый директор "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, Елена Милинова покидает компанию, исполняющим обязанности финдиректора назначен Дмитрий Иванов, занимавший должность директора по контроллингу, говорится в сообщении "Магнита".

"Елена Милинова, занимавшая должность финансового директора, приняла решение покинуть компанию. С 15 июля 2020 года исполняющим обязанности финансового директора АО "Тандер" (операционная структура "Магнита" — ред.) назначен Дмитрий Иванов", — говорится в сообщении.

Совет директоров ритейлера 14 июля принял решение исключить Милинову из состава правления. С 15 июля количественный состав правления компании составляет девять человек.

"Магнит" указывает, что Иванов пришел в "Магнит" в октябре 2019 года на позицию директора по контроллингу, а до этого 10 лет занимал ведущие должности в корпоративных финансах и контроллинге в ритейлере "Лента".

Милинова пришла в "Магнит" в апреле 2018 года. В 2014-2016 годах она занимала должность главного финансового директора X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". В августе 2017 года Милинова стала финдиректором аптечной сети "Мега Фарм", затем — директором по экономике и финансам инвесткомпании Marathon Group.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2020 года находилось 20 860 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.