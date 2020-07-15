МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Начинается транзит санкционных товаров через территорию РФ на автомобильном и железнодорожном транспорте с использованием электронных навигационных пломб, сообщил Минтранс России.

В мае 2020 года ФТС и Минтранс вместе с РЖД и Maersk сделали транзитную мультимодальную перевозку товаров, которые перемещались между двумя российскими морскими портами с применением электронных навигационных пломб. Контроль движения груза осуществлялся на всем пути следования железнодорожной перевозки, включая территории портов. С апреля "РЖД Логистика" и "ОТЛК ЕРА" делали тестовые транзитные перевозки из Европы в Китай по железной дороге. Ранее РФ и Казахстан провели успешный пилотный проект мониторинга транзита на автомобильном транспорте в рамках ЕАЭС.

"Сегодня открывается ранее запрещенный транзит санкционных товаров через территорию России на автомобильном и железнодорожном транспорте. Это стало возможным благодаря запуску государственной системы отслеживания грузоперевозок с использованием электронных навигационных пломб на основе ГЛОНАСС и наделению полномочиями оператора пломбирования — компании "Центр развития цифровых платформ", — говорится в сообщении Минтранса РФ в среду.

Замминистра транспорта России Алексей Семёнов, слова которого приводит министерство, отметил, что открытие транзита санкционных товаров станет стимулом для роста контейнерных перевозок через РФ, возможностью для российских логистических компаний в период пандемии коронавируса получить дополнительную загрузку и новых крупных грузоотправителей в Азии и Европе. Многоразовая электронная пломба отечественного производства работает на одном заряде до 45 суток при температуре от —40C до +70C и обеспечивает защиту передаваемой информации. Сервис разработан на основе российского программного обеспечения.

Прогнозируемый объем транзита санкционных групп товаров превышает 82 тысячи перевозок на автомобильном и железнодорожном транспорте в год. Отмечается, что путь через Россию обладает высоким потенциалом к дальнейшему увеличению транзита за счет меньшей протяженности и быстрых сроков доставки по сравнению с традиционными морскими маршрутами. По расчетам международных автомобильных грузоперевозчиков каждый рейс в обход России получается дороже более чем на 5 тысяч долларов.

"Сейчас отработаем технологию и стандарты информационного обмена между участниками грузоперевозок на санкционных товарах, затем будем развивать их для формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров и единого доверенного пространства ЕАЭС", — добавил замминистра.