МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. "Почта России" подтвердила РИА Новости, что в отношении заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.

Ранее компания сообщила, что следователями столичного главка СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица "Почты России", но фамилии не называла.

"Мы подтверждаем, что речь идет о Сергее Емельченкове", — уточнили в компании.