"Почта России" подтвердила уголовное дело в отношении замгендиректора по IT Емельченкова
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. "Почта России" подтвердила РИА Новости, что в отношении заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Ранее компания сообщила, что следователями столичного главка СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица "Почты России", но фамилии не называла.
"Мы подтверждаем, что речь идет о Сергее Емельченкове", — уточнили в компании.
https://1prime.ru/business/20200715/831775673.html