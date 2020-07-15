ЛОНДОН, 15 июл — ПРАЙМ. Лондонский суд разрешил временному совету директоров золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc продолжить работу при условии соблюдения определенных требований, говорится в сообщении компании.

Акционер компании Everest Alliance Ltd добивался в суде отстранения временного совета директоров. Согласно решению суда, компания должна уведомлять Everest Alliance за 5 дней в случае назначения любых новых директоров; заключения контрактов или внесения изменений в действующие контракты; а также решения о выпуске новых акций, кроме как в связи с любой конвертацией уже выпущенных облигаций на 125 миллионов долларов со сроком погашения в 2024 году.

Кроме того, решения совета директоров, в том числе о созыве общего собрания акционеров, требуют одобрения не менее двух, а для некоторых решений — большинства постоянных директоров, избранных на годовом собрании акционеров 30 июня, а именно: Максима Харина, Джеймса Кэмерона, Кати Рэй и Шарлотты Филиппс.

Новый временный совет директоров включает неисполнительного председателя совета директоров Питера Хамбро, который является и сооснователем компании, Алю Самохвалову в качестве исполнительного директора и CEO и представителя ЮГК Максима Харина. Джонни Мартин Смит, Шарлотта Филипс, Анжелика Филлипс, Джеймс Кэмерон и Катя Рэй избраны независимыми членами совета директоров.

Как сообщалось, менеджмент принял решение назначить временный объединенный совет директоров и требовать проведения общего собрания акционеров в течение трех месяцев в соответствии с требованиями листинга компании.Everest Alliance Limited, держатель около 5% акций золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск"), требует внести в повестку внеочередного собрания акционеров вопрос о независимой экспертизе всех сделок и договоренностей компании за последние три года, говорится в сообщении Petropavlovsk.

Экспертиза должна охватывать сделки и соглашения как материнской компании, так и ее дочерних и аффилированных компаний, включая IRC, Кимкано-Сутарский ГОК и их структуры, в которых прямо или косвенно могли быть заинтересованы текущие или бывшие менеджеры Petropavlovsk, IRC или другие аффилированные лица.

Для проведения такого независимого расследования предлагается выбрать одну из следующих фирм: Deloitte, EY, KPMG или PwC. "Целью расследования является определение того, была ли каждая такая сделка или договоренность совершена в наилучших интересах компании и ее акционеров, или иным образом", — отмечается в сообщении.

Everest Alliance добивается через лондонский суд отстранения временного состава совета директоров Petropavlovsk и проведения нового собрания акционеров.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области.