АНКАРА, 15 июл — ПРАЙМ. РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения, но точной даты начала полетов пока нет, заявил РИА Новости источник в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции в среду.

Ранее турецкие СМИ сообщили со ссылкой на главу минтранса Турции Адиля Караисмаилоглу о договоренности с РФ о возобновлении авиасообщения с 15 июля.

"Сегодня наш министр сообщил, что с Россией достигнута договоренность об открытии воздушного пространства для гражданских полетов. Однако никаких точных дат пока нет, и когда самолеты полетят, неизвестно. Это уже авиаперевозчики согласуют и договорятся между собой. Может, завтра, может, через неделю", — сказал собеседник агентства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.