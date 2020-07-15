МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Заместитель гендиректора "Почты России" Сергей Емельченков подозревается в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее "Почта России" сообщила агентству, что в отношении заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Емельченкова возбуждено уголовное дело.

"Дело возбуждено по статье 286 УК РФ", — сказал собеседник.

Санкция первой части этой статьи о превышении должностных полномочий предполагает до четырех лет лишения свободы. Часть вторая — "деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ" — предусматривает уже до семи лет колонии.