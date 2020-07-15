МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Компания Henkel в третьем квартале 2020 года начнет наносить на упаковку порошка Persil знак, что продукция адаптирована под требования качества ЕАЭС, то есть отличается от европейской, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В начале декабря ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом. Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, они должны были быть исполнены в течение 30 дней с момента получения, однако ФАС неоднократно продлевала сроки их исполнения. Служба уже возбудила дело против компании "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" за разницу в качестве капсул для стирки Ariel, которые реализуются в РФ и в ЕС.

"Во исполнение предупреждения компания "Хенкель" сообщила, что в 3 квартале 2020 года начнет выпускать порошок Persil с указанием на упаковке информации о том, что продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС (аналогичная информация будет размещена на официальном сайте производителя). Образцы 3-килограммовых упаковок порошка уже представлены в ФАС России. Размещение (вид и информативность) такого указания ФАС России расценивает как исполнение ранее выданного предупреждения", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметил замглавы службы Андрей Кашеваров, чьи слова приводятся в сообщении, диалог с компанией об оформлении упаковок порошка и капсул для стиральных машин бренда Persil продолжается. "Исполнение предупреждения в части 3-килограммовых упаковок порошка свидетельствует о намерениях компании избежать нарушения действующего законодательства, что мы приветствуем", — подчеркнул он.