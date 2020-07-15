МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Интенсивность полетов в воздушном пространстве РФ в июне выросла к маю на 35,75%, следует из сообщения Росавиации.

"В июне 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 93,8 тысячи полётов, что на 45,5% ниже показателя относительно того же периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В мае количество полетов составляло 69,1 тысячи, следовательно, интенсивность полетов выросла на 36,75%.

"На международных воздушных линиях выполнено 18,1 тысячи полётов (-78%), включая 10,4 тысячи транзитных полётов (-59,2%). Число внутренних полётов составило 75,7 тысячи (-4,2%)", — отмечает Росавиация.

Всего за первое полугодие 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили 586,9 тысячи полётов, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 30,2%.