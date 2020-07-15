МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре затрагивали тему возобновления авиасообщения, дали поручения ведомствам приступить к переговорам по этому вопросу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. Источник РИА Новости в турецком минтрансе подтвердил информацию, однако уточнил, что точной даты пока нет.

"Тема затрагивалась. Дали поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли этот вопрос Путин и Эрдоган по телефону.

Телефонный разговор двух президентов состоялся 13 июля. Лидеры РФ и Турции обсудили тогда ситуацию в Сирии, Ливии и решение о статусе Святой Софии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.