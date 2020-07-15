МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Большинство малых и средних предприятий (МСП) в России оптимистичны относительно будущего их бизнеса, говорится в совместном исследовании Facebook, Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития.

Исследование основано на данных собеседования 30 тысяч владельцев малого и среднего бизнеса из более чем 50 стран мира, включая Россию.

"Российские предприниматели оптимистично настроены по поводу будущего их бизнеса. Об этом сообщили 76% малых и средних предприятий (МСП) в России, которые используют Facebook и ведут свою деятельность во время пандемии. Это самый высокий показатель среди всех стран, рассмотренных в исследовании", — говорится в документе.

Исследование показало, что более четверти (26%) МСП по всему миру вынуждены были закрыться на период с января по май 2020 года, в некоторых странах этот показатель выше 50%. Треть (33%) действующих МСП по всему миру сократили свой штат из-за пандемии COVID-19. В России сократить свой штат из-за пандемии были вынуждены 16% МСП, это один из самых низких показателей в мире.

Во время пандемии по всему миру закрылись 54% турагентств, 47% компаний в сфере гостеприимства и МСП из event-индустрии. "Бизнесы женщин-предпринимателей с большей вероятностью оказывались закрытыми в сравнении с бизнесами, основанными мужчиной. В России свою деятельность во время пандемии продолжали вести 63% бизнесов женщин-предпринимателей и 89% компаний мужчин-предпринимателей", — отмечается в документе.

В целом, согласно исследованию, предприниматели оптимистичны и устойчивы, но они испытывают серьезный недостаток в денежных средствах и клиентах. "По всему миру 74% МСП, которые были закрыты во время проведения опроса, надеются открыться после снятия ограничений из-за COVID-19. Но все еще проблемой остается доступность финансовых средств. Несмотря на оптимизм, 59% МСП в России во время опроса фиксировали более низкие продажи в последние 30 дней в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", — пишут авторы документа.