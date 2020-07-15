МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Более 266 тысяч граждан Российской Федерации вернулись в страну вывозными рейсами из других государств с начала пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"За весь период рейсами вывозного характера в Россию вернулись более 266 тысяч наших граждан", — отметила она в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Голикова отметила также вклад в эту работу со стороны Минкомсвязи, Росавиации, министерства транспорта РФ и МИДа.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.