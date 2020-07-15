ЯКУТСК, 15 июл — ПРАЙМ. Навигация на арктических реках и море Лаптевых в Якутии начнется с 20 июля, предстоит перевезти 300 тысяч тонн грузов и задействовать почти 90 единиц флота, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников провел в среду заседание республиканской комиссии по организации перевозки грузов в период навигации.

"С 20 июля в Якутии планируется открытие арктической навигации… сегодня в эксплуатации ЛОРПа (Ленского объединенного речного пароходства — ред.) 136 единиц флота с общим тоннажем 173 тысячи. В арктическую навигацию компания планирует перевезти 300 тысяч тонн грузов, из них 119 тысяч – налив и 181 тысяча – сухогрузы. В этой работе будет задействовано 89 единиц транзитного флота", — рассказали в пресс-службе.

На заседании правительственной комиссии была заслушана информация о гидрологической и судоходной обстановке на реках республики, проведении тральных и дноуглубительных работ и о накоплении каменного угля на шахте Джебарики-Хая.

Как отметили власти, с начала навигации в Якутии отгружено 759 158,1 тонны различных грузов, в том числе для нужд республики – 552 503,1 тонны, или 44,6% от плана. До пунктов назначения доставлено 476 563,6 тонны, или 38,5% от плана. Сегодня также осуществляется перемещение депонационных запасов на реках Яна, Индигирка, Колыма, море Лаптевых.

Колодезников поручил ответственным руководителям обеспечить подготовку флота и выйти на плановый объем. "У нас должен быть четкий график перевозок грузов в арктическую навигацию", — отметил он.