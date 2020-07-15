СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — ПРАЙМ. Средняя стоимость авиабилетов в Крым в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 16%, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

"Сократился средний чек стоимости авиабилетов в две стороны из российских городов в Крым на 16% до 11 334 рубля", — говорится в сообщении.

При этом рост бронирований авиабилетов в Крым в первой половине июля вырос на 16%. Лидеры бронирования – Москва и Санкт-Петербург.

"Рекордное снижение цен на авиабилеты в Симферополь произошло из Тюмени и Омска – 37% и Уфы – 31%", — подчеркнули в пресс-службе.

Максимальным спросом в Крыму этим летом пользуются санатории западного и южного побережья, сообщили в министерстве.