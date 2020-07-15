МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании не исключают увеличения цен или снятия с производства дешевых лекарств из-за возросшей себестоимости препаратов в связи с введением обязательной маркировки, сообщил глава Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в ходе пресс-конференции.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Участники рынка должны были установить специальное оборудование для нанесения и считывания кодов маркировки, а также приобретать коды маркировки для каждой упаковки лекарств. Стоимость одного кода составляет 50 копеек без учета НДС.

"У нас растет себестоимость в связи со снижением производительности, в связи с дополнительными платами за те коды, которые оплатили ЦРПТ (оператор системы маркировки — ред.), а это не может не вылиться в конечную цену", — сказал Дмитриев.

В свою очередь директор департамента развития медицинской и фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Алексей Алехин считает, что стоимость лекарств, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), вырастет незначительно.

"Цены могут незначительно увеличиться только в сегменте нерегулируемом, в регулируемом сегменте, — это у нас на сегодняшний день половина, если не больше половины рынка лекарственных препаратов, — цену государство все-таки жестко устанавливает. Они просто так, от того, что внедряется маркировка, вырасти не могут", — сказал Алехин.

Он уточнил, что стоимость большей части препаратов регистрирует министерство здравоохранения, поэтому производители не имеют права продавать препараты выше предельной отпускной цены.

Глава АРФП заявил в свою очередь, что у производителя будет два выхода. "Либо, если у него есть резерв за счет тех препаратов, которые не входят в список ЖНВЛП, компенсировать эти потери, либо снимать этот препарат с производства, если таких возможностей нет. Мы это уже проходили в низком ценовом сегменте: у нас уходил "Мизатон", у нас уходили ряд других препаратов. Вот это нас беспокоит, потому что себестоимость начала расти, а себестоимость обязательно за собой потянет конечную цену", — подчеркнул Дмитриев.