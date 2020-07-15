МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В России за июнь было выдано 118 тысяч кредитов по программе льготной ипотеки на 277 миллиардов рублей, говорится в материалах на сайте правительства РФ.

"По предварительным данным, за счёт реализации программы льготной ипотеки в июне 2020 года было выдано 118 тысяч ипотечных кредитов на 277 миллиардов рублей. В денежном выражении это почти на 30% больше, чем в июне 2019 года. В результате нам удалось стабилизировать ситуацию. За первое полугодие выдано 603 тысячи ипотечных кредитов", — приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию под его председательством.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Позднее Путин предложил распространить программу на покупку нового жилья стоимостью с 3 до до 6 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — с 8 до 12 миллионов.