МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp. за первые два квартала 2020 года составил 117 миллионов долларов, что более чем в пять раз меньше показателя прошлого года, говорится в пресс-релизе производителя.

Разводненный убыток Alcoa в пересчете на акцию за первое полугодие составил 0,63 доллара против убытка в 3,24 доллара за аналогичный период 2019 года. Выручка алюминиевой компании в годовом выражении снизилась на 16,6% — до 4,529 миллиарда долларов.

Чистый убыток компании за второй квартал упал вдвое в годовом выражении и составил 197 миллионов долларов. Разводненный убыток в пересчете на акцию Alcoa за период составил 1,06 доллара против убытка в 2,17 доллара за аналогичный период 2019 года. Скорректированный убыток на акцию составил 0,02 доллара при прогнозе убытка в 0,42 доллара на акцию. Выручка Alcoa за апрель-июнь составила 2,148 миллиарда долларов, что на 20,8% ниже к прошлому году, прогноз предполагал показатель на уровне в 2,1 миллиарда.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 6,5%.

Alcoa Corporation — американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке.