МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Открытие авиасообщения с Турцией вовсе не означает, что новые туры появятся в продаже буквально на следующий день – сначала надо восстановить расписание полетов, разобраться с чартерами и скомпоновать туры. При благоприятном стечении обстоятельств высокий сезон для российских туристов может начаться лишь осенью, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

В среду появилась ясность относительно возобновления авиасообщения между Россией и Турцией. В Кремле сообщили, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре затрагивали тему возобновления авиасообщения и дали поручения ведомствам приступить к переговорам по этому вопросу.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции также сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля. В турецком минтрансе подтвердили информацию, однако уточнили, что точной даты пока нет. Официального сообщения с точными датами возобновления полетов от российских властей пока не было, но, возможно, это произойдет в самое ближайшее время.

Путин и Эрдоган поручили ведомствам начать переговоры о возобновлении авиасообщения

Опрошенные "Прайм" представители туристической индустрии отреагировали на новость весьма позитивно. "На данный момент российские власти не прокомментировали ситуацию об открытии авиасообщения по этому маршруту, но как только информация подтвердится, полагаем, что регулярные рейсы появятся в ближайшее время. Когда спрос на пакетные туры в открытое направление будет восстановлен, можно будет ожидать и возобновления чартерных рейсов", — прогнозирует руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

ВРЕМЯ НА РАСКАЧКУ

Возобнволение авиасообщения по такому популярному летнему направлению как Турция, конечно, будет означать и рост спроса на поездки. Однако для того чтобы этот спрос был реализован, необходимо возродить авиаперелеты, а это потребует определенного времени, подчеркивают эксперты.

В оценках этого времени они несколько расходятся. По мнению директора турфирмы "Амити тревел" Владимира Шпажникова, рейсы можно возобновить довольно быстро, особенно если речь идет о регулярном авиасообщении. И у "Аэрофлота", и у других авиакомпаний – как российских, так и турецких, есть свои резервы и источники для того, чтобы сделать это буквально в считанные дни. Расписание регулярных рейсов было сформировано еще в начале года, поэтому никаких изменений или дополнительных согласований не потребуется. Чартеры тоже можно организовать достаточно оперативно – заказал и полетел.

В свою очередь, гендиректор туристического агентства "Хит сезона" Ирина Хакимова считает, что регулярные рейсы могут возобновиться сразу после подписания соглашения, но с определенными оговорками.

"Наверняка потребуется время, чтобы собрать и перенаправить борта, оттянутые на другие направления, надо провести техосмотр, согласовать изменения в расписании – а они, скорее всего, будут. Есть ряд самолетов, которые не летали, ждали своей очереди, но и их необходимо тщательно проверить перед началом вылетов. Кроме того, важно наладить интернет-покупку билетов, поскольку у большинства агентств и компаний она заблокирована", — поясняет Хакимова.

Чартер – еще более долгая история, их, как правило, планируют на полгода, а то и на 9 месяцев. Некоторые компании перевели свои чартеры на внутренние перевозки. Например, Tui перекинула их на Байкал. Вернуть оттуда самолеты, отменив уже запланированную чартерную программу, вряд ли возможно, отметила эксперт.

Кроме того, необходимо время на компоновку самих турпакетов – выкупить билеты у авиаперевозчиков, договориться с турецкими отельерами, организовать трансфер и проверить безопасность отелей для туристов. Понятно, что все на низком старте и это не займет много времени, но вряд ли мы увидим широкий выбор туров вплоть до конца лета.

МАНИТ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

А вот бархатный сезон вполне может стать "турецким", если обстоятельства сложатся благоприятно. Эксперты напоминают, что Турция – это лишь один из сегментов туристической индустрии, хотя и довольно значимый. Однако ее открытие и, главное, доступность для большинства туристов способно несколько улучшить дела в отрасли и отчасти перенести летний сезон на осенний.

Пляжный отдых россияне любят больше прочих, а заменить Турцию на этом поле российские курорты при всем желании не смогут – хотя бы в силу климатических причин и количества пригодных для туризма морских побережий у нас и у них. Увы, сравнение по качеству пляжей и сервиса тоже не в нашу пользу.

"Кто привык к турецкому "все включено", вряд ли найдет замену где-либо еще, ну, может быть, в Египте. Сейчас люди вынужденно поехали в Крым – в основном на машинах, так как билеты дороги, и уже появились недовольные отзывы. Во-первых, дорого, во-вторых, качество, как говорится, "ниже плинтуса", — сказал Шпажников.

Высокий сезон в России уже сделан искусственным путем, туроператорам обеспечили полную продажу, но это, увы, не сильно сказалось на их доходах. Осенний сезон в Турции гораздо более протяжен во времени, поэтому есть шанс на успешные продажи, тем более, многие из тех, кто привык к Средиземному морю и той же Турции никуда не поехали, ждут открытия, согласна Хакимова.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

Что касается более отдаленных перспектив для туротрасли, то раньше следующего года говорить о ее полноценном восстановлении не приходится. Летний сезон фактически закрыт, теперь все ждут осени, чтобы хотя бы немного заработать и продержаться на плаву. Возможно, при благоприятном развитии ситуации зимой будет полноценно открыта Европа, тогда есть шанс на хороший зимний сезон. И, разумеется, компании надеются на помощь государства.

При этом Шелехова напомнила, что пока немногие туристы готовы совершать поездки, они склонны долго выбирать и рассматривают для путешествий места, где уже созданы условия для безопасного отдыха. Скорее всего, это на первом этапе будут как раз привычные нам Турция и европейские страны, говорить о возобновлении на "докоронавирусном" уровне более экзотических направлений пока рано.

Ждут туристическую отрасль и другие изменения. Многие компании уже закрылись, их место займут другие – возможно, те же люди, но в виде нового юридического лица. Это поможет им начать работу с чистого листа, оставив долги, отмены вылетов и прочие коронавирусные неприятности в прошлом, заключили эксперты.