МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Число самозанятых в России будет расти по мере распространения налогового режима на новые регионы, однако пока процесс может идти не так быстро, как хотелось бы государству, представители бизнес-объединений рассказали РИА Новости, чего боятся потенциальные самозанятые и оценили их количество.

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, с начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы. Этим правом, по данным ФНС, в июле воспользуются 53 субъекта РФ. Сейчас в качестве самозанятых в России зарегистрировано более 760 тысяч человек.

"Несмотря на простоту регистрации и льготные условия, большинство потенциально самозанятых опасаются, что условия будут действовать только определенное время, а потом государство увеличит налоговую нагрузку, когда полностью выведет всех из тени. … Поэтому, на мой взгляд, прирост самозанятых конечно будет, но не в таких количествах и в гораздо более длительные сроки", — заявил член генсовета "Деловой России" Алексей Мостовщиков.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов 15 июля отметил высокий спрос россиян на регистрацию в сервисе Сбербанка для самозанятых — сегодня зарегистрировано 135 тысяч человек, в целом он оценил их количество в стране в 15 миллионов.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что эта оценка близка к реальности. Однако, замечает он, сегодня все те люди, которые еще год назад с удовольствием воспользовались бы безусловно удобным новым режимом, находятся в "подвешенном" состоянии.

"Таксисты, ремонтники, строители — все они столкнулись с резким падением спроса на услуги, всем понятно по какой причине (преодоление последствий коронавируса — ред.)", — считает омбудсмен.

С оценкой банка соглашается и глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин. "Если исходить из мнений экспертов, сколько у нас работает в тени, я думаю, что эта оценка достаточно точная. Не факт, что все эти 15 миллионов в ближайшее время захотят оформиться как самозанятые, но движение в этом направлении, несомненно, идти будет", — считает он.

Введение статуса самозанятого и нового налогового режима — потенциально хорошо, но, как и все новое, пока что несовершенно, рассуждает член генсовета "Деловой России" и вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Владимир Кузнецов. "Например, в перечне профессий, представленных банком, нет "блоггера" — а мы знаем, что огромное количество людей работают таким образом в сети", — отметил он.

"Но в целом, с оценкой Сбербанка я согласен — огромное количество людей, которые раньше подрабатывали, теперь могут официально называться самозанятыми. Учитывая переход в онлайн и изменение сознания граждан после пандемии, число людей, работающих на себя будет только расти", — прогнозирует собеседник агентства.

ВО ВЛАСТИ ПРИВЫЧКИ

"Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России насчитывает порядка 8 миллионов. В тоже время идет тенденция на сокращение и ликвидацию предприятий в связи с кризисом. Очень даже может быть, что в России может быть около 15 миллионов самозанятых, но это совсем не означает, что многие из них хотели бы получить данный статус", — рассуждает Мостовщиков. Многие, по его словам, опасаются, гипотетической возможности повышения налоговой нагрузки.

Получение статуса плательщика налога на профессиональный доход — cамозанятого — позволяет гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками: им не нужно лично посещать налоговые органы и подавать отчетность. Достаточно лишь установить на смартфон приложение "Мой налог". Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4% при работе с физическими или 6% — при работе с юридическими лицами. Режимом могут воспользоваться предприниматели, которые не имеют наемных работников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Причем получить этот статус теперь можно с 16 лет.

Причиной нежелания приобретать новый статус может стать и привычка, полагает Катырин: "Все привыкли, привыкли жить в режиме, когда они сами себе хозяева, ни перед кем и ни перед чем не отчитываться, никому ничего не сдавать и никому ничего не платить. Естественно, в этом смысле привычка — это вторая натура".

"Второе – это все-таки сомнения, что все так и останется, опасения, что заставят что-то сдавать, отчитываться, такой пласт людей довольно значителен. Мне кажется, нужно время, чтобы народ убедился, что политика государства неизменна, что действительно ничем и никак не напрягают, новых обременений не возникает, тогда потихоньку движение будет", — считает глава ТПП.