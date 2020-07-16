МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Число вакансий специалистов в области анализа данных в России в 2019 году выросло в 1,4 раза по сравнению с предыдущим годом, а в области машинного обучения — в 1,3 раза, говорится в совместном исследовании Академии больших данных MADE и hh.ru.

Исследование основано на данных анализа 10,5 тысячи резюме и 8,1 тысячи вакансий.

"Специалисты по анализу данных — одни из самых востребованных на рынке. В 2019 году вакансий в области анализа данных стало больше в 9,6 раза, а в области машинного обучения – в 7,2 раза, чем в 2015 году. Если сравнивать с 2018 годом, количество вакансий специалистов по анализу данных увеличилось в 1,4 раза, по машинному обучению – в 1,3 раза", — говорится в документе.

Чаще всего специалистов по большим данным ищут ИТ-компании (38% открытых вакансий), компании из финансового сектора (29% вакансий), а также из сферы услуг для бизнеса (9% вакансий). Аналогичная ситуация складывается вокруг профессионалов в области машинного обучения: на ИТ-компании приходится 55% вакансий на рынке, на финансовый сектор — 10%, а на сферу услуг для бизнеса — 9%."С июля 2019 года по апрель 2020 года резюме специалистов по анализу данных и машинному обучению стало больше на 33%. Первые в среднем размещают 246 резюме в месяц, вторые – 47", — отмечается в исследовании.

Самый популярный навык, который требуется от IT-специалиста — владение языком программирования Python, это требование встречается в 45% вакансий специалистов по анализу данных и в 51% вакансий в области машинного обучения. "Также работодатели хотят, чтобы специалисты по анализу данных знали SQL (23%), владели интеллектуальным анализом данных (Data Mining) (19%), математической статистикой (11%) и умели работать с большими данными (10%). Работодатели, которые ищут специалистов по машинному обучению, наряду со знанием Python ожидают, что кандидат будет владеть C++ (18%), SQL (15%), алгоритмами машинного обучения (13%) и Linux (11%)", — показало исследование.

Чаще всего таких специалистов ищут в Москве и Санкт-Петербурге: на долю Москвы приходится больше половины (65%) вакансий специалистов в сфере анализа данных и ровно половина вакансий специалистов в области машинного обучения, а на Санкт-Петербург — 15% вакансий специалистов в сфере анализа данных и 18% вакансий в области машинного обучения. "По сравнению с первым полугодием 2019 года в июле 2019 года – апреле 2020 года доля вакансий специалистов по анализу данных в Москве несколько возросла — с 60% до 65%", — отмечается в документе.